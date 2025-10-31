Müftülük duyurdu: İstanbul'da sabah ezanı ve namaz vakti değişiyor
Müftülükten açıklama geldi: İstanbul'da kış aylarında ezan saati ve namaz vaktinin vatandaşların mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle uygulamada değişiklik yapılmasına karar verildi...
Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine; Sabah ezanı saatinde 03 Kasım 2025 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yeni uygulamaya geçilecek.
Müftülükten açıklama: İstanbul'da kış aylarında güneşin geç doğması sebebiyle sabah namazının cemaatle edasında takvime bağlı kalınması durumunda işe yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere biaen alınan karara göre; Sabah ezanları 03 Kasım 2025 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında bütün camilerde aynı anda imsak vaktinde okunacak ezandan yarım saat sonra da sabah namazının farzı eda edilecektir...
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Pendik Müftülüğü
