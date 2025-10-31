Giresun'un ismi değişiyor mu? Kampanya başlatıldı imzalar toplandı, yeni ismi bile belli oldu

Giresun’da ilin adının değiştirilmesi ve İstiklal Madalyası ile onurlandırılması için başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü. Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, yürütülen imza kampanyasında şimdiye kadar 68 bin 500 imzaya ulaşıldığını açıkladı. Kara, “Milli değerlere olan hassasiyetle bu süreci başlattık. İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttük. Vatandaşlarımızdan, belediyelerden ve siyasi partilerden büyük destek aldık.” dedi.