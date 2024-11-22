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MSB'den son dakika haberi: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı!

Mili Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den son dakika haberi: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı!
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MSB'den son dakika haberi: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı!

Mili Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den son dakika haberi: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist yakalandı!

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek. Aziz vatan için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz."

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Kaynak:AA

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