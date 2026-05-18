2026 Pazartesi günü son dakika ekonomi verilerine yansıdı. Altın sert düşüşten sonra yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları son durum...

Kapalıçarşı'da ve serbest piyasa altın fiyatları bugün tablosu, yeni haftanın ilk gününde mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, Ons altın ve Cumhuriyet altını alış satış fiyatları son durum, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü son dakika ekonomi verilerine yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ABD enflasyon verileri geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını şekillendirdi. Bununla birlikte uzmanlar, yüksek enflasyonun FED'in faiz indirim sürecini öteleme ihtimalini artırdığını ifade etti ve bu durumun da altının cazibesini azalttığını belirtti.

Bu gelişmelerle altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 3,8 gerileme ile tamamladı. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde Altın fiyatları sert düşüş sonrası toparlama eğilimine girdi. Bu doğrultuda gram altın 6.652 TL'den, ONS altın ise 4.541 dolar seviyelerinden güne başladı. Çeyrek altın ise 10.937 liradan yeni işlem gününü açtı. Canlı altın fiyatları da yaşanan son dakika gelişmeleri ile yatırımı olanlar ve alış satış işlemi yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte 18 Mayıs 2026 Pazartesi Kapalıçarşı'da ve serbest piyasa altın fiyatları tablosu...

Altın fiyatları son durum nedir? 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın alış satış fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağında. Altın, geçtiğimiz haftayı yüzde 3,8 düşüşle tamamladı. Ons altın haftayı 4540 dolardan, gram altın ise 6644 TL'den kapattı. Bu düşüşte ABD enflasyon verileri ve FED'in para politikasına dair beklentiler etkili oldu. Ancak altın fiyatları, yeni haftaya toparlanarak başladı. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 18 MAYIS 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.652,14 TL

Gram altın satış fiyatı:6.652,97 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:10.876,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.945,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.538,75

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.539,39

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.370,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.628,00 TL

TAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:42.670,31 TL

Tam altını satış fiyatı:43.519,32 TL

