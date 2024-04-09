MHP lideri Bahçeli’nin ne diyeceği merak ediliyordu: DEM Parti’nin mazbatasına demediğini bırakmadı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajı paylaştı. Tüm yurttaki vatandaşın bayramını kutlayan Bahçeli, Van’daki krize değinmeden geçemedi.

Mazbata krizinde suskun kalan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, zehir zemberek sözleriyle sert çıkış yaptı.

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MAZBATA TAMAMEN SKANDAL

MHP lideri Bahçeli, yaşanan olayları “skandal” olarak yorumladı. DEM Parti’ye verilen mazbata hakkında şunları söyledi;

“Van'da hukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır. Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır.”

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DEVLET BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜKLÜKTÜR

“Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır. Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir.

Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır. Üstelik devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir.”

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