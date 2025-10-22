Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.