  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak

Yayınlanma:
Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda 22 Ekim 2025 Salı günü ülke geneli Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği Muğla ve bölgesi için kuvvetli yağış olabileceğinden dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hataya'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 2 210

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 3 310

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 4 410

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi ile Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 5 510

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 6 610

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 8 810

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak 10 1010

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT