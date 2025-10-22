Meteorolojiden Muğla ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı: Bugün (22 Ekim 2025) hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi ile Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı