Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış ve sel baskınlarına karşı dikkat! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de kuvvetli fırtına; Akdeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 6 ila 8, güneyi yer yer 9; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7, doğusunun güneyi öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.