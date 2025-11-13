Meteoroloji uyardı: O bölgelerde yer yer kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.