Meteoroloji uyardı: O bölgelerde yer yer kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı: Yurdumuzun bazı bölgelerine kuvvetli sağanak yağış geliyor... Peki bugün hava nasıl olacak, perşembe günü hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

