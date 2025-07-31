Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5; Görüş: İyi, yağış anında orta
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey yönlerden 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 m; Görüş: İyi.