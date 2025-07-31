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Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdumuzun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Ülkemizin güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. maraş'ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ver doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 46°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak, su baskınlarına dikkat! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5; Görüş: İyi, yağış anında orta

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey yönlerden 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 m; Görüş: İyi.

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