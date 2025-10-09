Meteoroloji uyardı: Hava durumu mevsim normallerinin altına düşüyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı