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Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

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Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde sıcaklıklar 3 ile 5 derece daha artması bekleniyor. Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? işte yurdun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 2 211

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji sıcaklıklar daha da artacak: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney yönlerden, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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