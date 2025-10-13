Meteoroloji o bölgeleri, su baskınlarına karşı uyardı: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçecei tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı