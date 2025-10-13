Meteoroloji o bölgeleri, su baskınlarına karşı uyardı: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerine kadar yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, öğle 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.