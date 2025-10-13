  1. Anasayfa
Meteoroloji o bölgeleri, su baskınlarına karşı uyardı: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji o bölgeleri, su baskınlarına karşı uyardı: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: O bölgelerde, su baskınlarına karşı uyardı: Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın,; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçecei tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bölgenin kuzeydoğusu ile Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerine kadar yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, öğle 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

