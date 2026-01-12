Meteoroloji duyurdu! Hav buz gibi olacak, Lapa lapa kar yağacak: 12 Ocak 2026 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah geneli ve öğle doğusu 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, sabah 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 4 ila 6, sabah saatlerinde 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, gece saatlerinde 9; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.