Meteoroloji uyardı: O bölgelerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.