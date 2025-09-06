Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu