  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdumuzun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 2 210

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 3 310

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 4 410

EGE BÖLGESİ

İZMİR °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 5 510

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 6 610

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Düzce, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 8 810

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji alarm verdi: O, bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Cumartesi hava nasıl olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT