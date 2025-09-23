Meteoroloji açıkladı: Yazdan kalma günler ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı: Yazdan kalma günler ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 35°C

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 28°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 23°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 29°C

DENİZLERDE HAVA

Sabah saatlerinde Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu doğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz yer yer 3,0 m. Görüş: İyi. MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.



