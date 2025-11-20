Meteoroloji açıkladı: O bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşama kadar batısı güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güney kıyıları 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer ye pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.