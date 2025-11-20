  1. Anasayfa
Meteoroloji açıkladı: O bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: O bölgelere sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış geliyor... Peki bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşama kadar batısı güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güney kıyıları 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer ye pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

