Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.