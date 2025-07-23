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Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor, peki kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek, yağmur var mı, bugün hava nasıl, olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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