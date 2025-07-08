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Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 1 17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 2 27

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığın artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 3 37

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 4 47

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 5 57

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 6 67

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Kavrulacağız, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 7 77

DENİZLERDE HAVA
Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Orta Ege sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,25 m; Görüş: İyi.

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