Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bazı bölgelerde sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde artacak, işte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

1 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 11 HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. 3 11 BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 4 11 EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu 5 11 AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 6 11 İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 7 11 BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu 8 11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu 9 11 DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu 10 11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık 11 11 DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, orta Karadeniz gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 0,5 ila 1,5 m ; Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m . Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı Az bulutlu doğusu gece saatlerinde sağanak yağışlı . Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.



