Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, orta Karadeniz gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 0,5 ila 1,5 m ; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m . Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı Az bulutlu doğusu gece saatlerinde sağanak yağışlı . Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.