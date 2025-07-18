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Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bazı bölgelerde sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde artacak, işte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar düşecek, bazı bölgelerde artacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, orta Karadeniz gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 0,5 ila 1,5 m ; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m . Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı Az bulutlu doğusu gece saatlerinde sağanak yağışlı . Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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