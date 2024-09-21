Merkez bankasından yeni TL kararı! Zorunlu karşılıklarda TL'ye geçiş koşulu kaldırıldı

Son dakika haberleri: hükümetin seçimlerden sonra ekonominin başına Mehmet Şimşek'in getirilmesi ile birinci öncelik olan enflasyon ile mücadelede kararlılıkla devam edilirken bir takım yeni adımlar ve kararlar alınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA TL'YE GEÇİŞ KOŞULU KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. Kısa vadeli TL mevduat yüzde 12 den yüzde 15'e, uzun vadeli mevduat oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Yabancı Para mevdiatları için Türk lirası tesis orını, tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e düşürüldü.

'TL'YE GEÇİŞ AZAMİ KOMİSYON ORANI YÜZDE 5'TEN YÜZDE 8'E YÜKSELTİLDİ

Merkez Bankası tarafından alınan karar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar vermiştir.

Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup zorunlu karşılıklar 27 Eylül 2024 tarihinde tesis edilecektir.

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TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırılmıştır.

TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı %5’ten %8’e yükseltilmiştir."

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