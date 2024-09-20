Bakan Hakan Fidan, kurulacağını açıklamıştı! Siber Güvenlik Teşkilatı nasıl olacak? İşte detaylar

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri siber saldırı ile patlatması sonrası tekrar gündeme gelen siber saldırı sonrası Türkiye'nin de siber saldırı teşkilatı kurulacağı açıklanmıştı.

HAKAN FİDAN SİBER SALDIRI TEŞKİLATININ KURULACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırıyı değerlendirdi. Bakan Fidan, Siber güvenlik konusunda Türkiye'deki kurumlarda büyük bir farkındalık olduğunu belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük bulunduğunu söyledi. Fidan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda Müstakil bir Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması yönünde talimat verdiğini söyleyerek bunun kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.

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NSA BENZERİ BİR YAPI OLACAK

Bakan Fidan'ın Müstakil Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulacağını açıklamasının ardından konunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyelerinde bulunan siber güvenlik teşkilatları tek çatı altında toplanacak. ABD'nin Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) benzeri bir yapılanmanın olacağı Siber Güvenlik Teşkilatı'na Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM) bulunan “siber ekibi” ve “beyaz şapkalı hackerlar” dahil olacak.

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TBMM AÇILINCA HEMEN GÜNDEME ALINACAK

Siber Güvenlik Teşkilatı'nın TBMM'nin açılmasıyla birlikte derhal gündeme alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışması öngörülen Siber Güvenlik Teşkilatı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT'te geçen yıl oluşturulan Siber İstihbarat Başkanlığı'ndan katılım olması bekleniyor.

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YERLİ TEKNOLOJİ İLE DEVLETİ KORUMA ALTINA ALACAK

Siber Güvenlik Teşkilatı'nın oluşturulmasıyla birlikte yerli milli teknoloji ile Savunma Bakanlığı’ndan nüfus işlemlerine, Sağlık Bakanlığı’na, e- devlet uygulamalarına kadar birçok alanda daha sıkı koruma sağlanmış olacak. Siber Güvenlik Teşkilatı gerektiğinde anlık müdahalelerde bulunabilecek ve devleti her türlü saldırıya karşı koruma kalkanı altına alacak.

Siber Güvenlik Teşkilatı ile Türkiye'de siber uzman sayısı arttırılması ve küresel alanda 'Siber Türkiye" markası oluşturulması da hedefler arasında yer alıyor.

KAYNAK: HABER 7