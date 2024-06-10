Meğer kadının canına bunun için kıymış! Kocası tarafından evde kanlar içinde bulunan korkunç cinayetin sır perdesi aralandı

Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı mahallesinde kocası tarafından evde kanlar içinde bulunan 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman'ın Korkunç cinayetinin sır perdesi aralandı

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Meğer kadının canına bunun için kıymış! Kocası tarafından evde kanlar içinde bulunan korkunç cinayetin sır perdesi aralandı

Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman, eve gelen eşi tarafından kanlar içerisinde bulundu. İhbarla gelen ekipler, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

KORKUNÇ CİNAYETİN ARKASINDAKI SIR PERDESİ ARALANDI

Evdeki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, aynı binada oturan komşusu Suriye uyruklu Demmam Zurer'i gözaltına aldı. Zurer, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

BALKONDAKİ KAN İZİ ELE VERDİ

Olayın meydana geldiği evin balkonunda bulunan kan izi ile Zurer'den alınan örnekler uyuşunca ikinci kez ifadesi alınan Zurer, cinayeti işlediğini itiraf etti.Kayseri'de korkunç son!

Zurer, emniyetteki ifadesinde, "Olay günü komşumuz olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdim. Bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım. Sonra arka balkondan kaçarak evden çıktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demmam Zurer, tutuklandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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