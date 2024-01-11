Doğalgaza zam yapılacak mı? 2024 ısınma fiyatları değişecek mi? Bakan açıkladı…

Kışın gelmesiyle birlikte vatandaş doğalgazda zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kış döneminin başında hiçbir zam yansımazken, tüketiciler şaşırmıştı. 2024 yılına girmemize rağmen herhangi bir zam haberi gelmedi. Konuya ilişkin son noktayı bakan koydu.

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Doğalgaza zam yapılacak mı? 2024 ısınma fiyatları değişecek mi? Bakan açıkladı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk’ün canlı yayına katıldı. Bakan Bayraktar, programda enerjiye dair açıklamalarda bulundu. Çok merak edilen doğalgaz konusuna da değindi.

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BU YIL ZAM YAPILMAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 yılında doğalgaza zam yapılmayacağını duyurdu. En ucuz doğalgazı kullandığımızı belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, şunları aktardı;

“Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğal gaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğal gazda en ucuz ikinci ülkeyiz. Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz.”

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GABAR’DA PETROL ÜRETİYORUZ

“Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız. Biz yılın son günü, yeni yıla orada çalışan arkadaşlarla bir arada girdik. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak.”

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