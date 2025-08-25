Manşetler
Galatasaray'da Barış Alper krizinde yeni gelişme! Okan Buruk açıklamasından sonra milli yıldızdan sürpriz hamle
17:18
Filenin Sultanları 16. turu garantiledi: Bulgaristan'ı da sahadan sildi!
17:10
İsrail, Gazze halkını gazeteciler de dahil kana buladı: BM'den son dakika Gazze açıklaması!
15:53
Baba ve oğula kanlı pusu: Otomobile binerken kurşun yağmuruna tutuldular!
15:47
Bomba açıklama geldi: Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu!
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan Terörsüz Türkiye mesajı verdi: Artık son düzlükteyiz!
14:38
YÖK o tarihleri açıkladı: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri ve e-kayıt işlemleri!
14:08
Son dakika! Toplantı bitti: Memur zammı o tarihte açıklanacak!
12:55
Kasko Hangi Zararları Öder?
11:52
Bakan yerlikaya düğmeye bastı: Sosyal medyada cinsel şantaj tuzağı, 325 kişi mağdur!
Mavi vatan gururu: 25 Ağustos 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
Mavi vatan gururu: 25 Ağustos 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
25 Ağustos 2025 10:13
Mavi vatan gururu! İşte, 25 Ağustos 2025 Pazartesi, gündeme dair merak edilen güncel gazete manşetleri...
