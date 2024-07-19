Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Marmara Denizi’nde gerçekleşen deprem hakkında açıklama geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Marmara Adası açıklarında 19 Temmuz Cuma günü deprem gerçekleşti. Saat 22.26’da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi’nde yaşanan deprem bölgede hissedildi.

Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem pek çok şehirde hissedildi. Başta İstanbul olmak üzere, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale etkilendi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.