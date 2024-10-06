Marketlere yeni zam dalgası geliyor! Temel gıda maddelerine bile zam gelecek

Asgari ücret, döviz ve akaryakıt fiyatlarında uzun süredir herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, marketler bir zam fırsatına başladı.



Türkiye Gazetesi, ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçetelerin etiketlerinde değişiklikler yaptı.

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Yine de marketler arasındaki fiyat farklılıkları arttı. Aynı bölgede ve hatta aynı caddedeki iki farklı markette aynı ürünün 51 lira farklı fiyata satıldığını gördük.



TİCARET BAKANLIĞI CEZA KESİYOR

15 Eylül itibarıyla Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1.274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası kestiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca denetimlerin devam ettiğini ve hile yapanlara müdahale edileceğini bildirdi.

Fırsatçılık ve stokçuluk yapan şirketlere bir yıl içinde üç kez yakalanmaları durumunda kapatma cezası uygulanacağı uyarısı da verildi.



Bununla birlikte, belirli gruplarda maliyetler artıyor. Bu sadece pazar kârıdır. Üretici ve toptancı ürünleri de zamlandı. Bu zamlar hayal kırıklığı değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli olan şeyler. İş yeri kiralarında da %60'ı aşan zamlar yapıldı. Bu giderler ürün fiyatlarına yansır.