Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş

ABB Başkanı Mahsur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi durumunda istifa edeceği söyleniyordu. Beşikcioğlu adaylığı dün kesinleşti. Başkan Yavaş'ın bu duruma nasıl bir tepki göstereceği merakla beklenirken, İnternethaber'de yayınlanan bir haberde Beşikçioğlu krizinin arkasında İmamoğlu olduğu aktarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş

CHP'de yeni krizin adı Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş çekişmesi...

CHP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adaylarını belirledi. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.

Mansur Yavaş kimleri aday yapmak istedi?

Erdal Beşikçioğlu ismine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşı çıktığı belirtiliyor. Mansur Yavaş'ın Etimesgut'ta Mesut Özarslan'ın, Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı'nın aday gösterilmesini istediği, bu iki isim üzerindeki istekleri kabul edilmezse adaylıktan çekileceği iddia edildi.

"Büyükşehir'i de tehlikeye atar"

Tüm bu yaşananların ardından kulislere bomba bir iddia düştü. Mansur Yavaş'ın, "Etimesgut milliyetçi oyların ve adayların ön plana çıktığı bir bölge, burada sosyalist bir adayla oy kaybeder, Büyükşehir'i de riske atarız” diyerek Beşikçioğlu’na karşı çıktığı ifade ediliyor.

İmamoğlu kanadı bastırdı, PM onaydı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadının ise Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı konusunda direndiği ve hedefine ulaştığı konuşuluyor. İmamoğlu kanadının Genel Merkezi'i baskı altına alarak Beşikçioğlu ismini Parti Meclisi’nde onaylattığı belirtildi.

Olası kongrede Mansur Yavaş'a karşı...

Peki İmamoğlu cephesi, neden Mansur yavaş ile karşı karşıya geldi? CHP kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu cephesi Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla yerel seçim sonrası CHP’de olası bir kongrede ‘Mansur Yavaş’ ağırlığının da şimdiden önünün kesildiği söyleniyor.

Kaynak: İnternethaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"
CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
CHP'li vekile öğretmenlerden siyah çelenkli tepki! '' Murat Emir Haddini Bil''
CHP'li vekile öğretmenlerden siyah çelenkli tepki! '' Murat Emir Haddini Bil''
İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu
İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu
Son Haberler
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"
Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 6 ülkede kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 6 ülkede kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı!
Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!
Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!
Çok Okunanlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Vergisiz telefon almak isterken hayatının şokunu yaşadı
Vergisiz telefon almak isterken hayatının şokunu yaşadı
CES 2024’de Togg rüzgarı… Merak edilen sedan modeli olan T10F tanıtıldı!
CES 2024’de Togg rüzgarı… Merak edilen sedan modeli olan T10F tanıtıldı!
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!