Maliye peşlerine düştü! Devleti KDV oyunuyla milyarlarca lira dolandırdılar!

Oto yıkamacıdan eczaneye, kuaförden restorana kadar binlerce esnaf sattığı ürün ne olursa olunsun fişi gıda maddesi olarak kesiyor. Yüzde 10 yerine 1 KDV ödeyerek vergi kaçırıyor. Bu durumun önüne geçilmesi için maliye sahaya indi.estoranlardan kafelere, oto yıkamacılardan eczanelere, fırıncılardan pastanelere kadar milyonlarca esnaf KDV hilesine başvurmaya başladı. Alışverişte aldığınız ürün ne olursa olsun uyanık esnaflar, fişi temel gıda maddesi gibi alınmış gibi göstererek kesiyor. Böylece, devlete yüzde 10 yerine bir oranında KDV ödeyerek vergi kaçırıyor.

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Son dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı ve CİMER'e vatandaşlardan şikâyet yağıyor. Vergi uzmanları, devletin KDV soygunuyla milyarlarca lira gelir kaybına uğradığını belirtiyor. Maliye, düşük KDV oranıyla işlem yapanlar için saha denetimlerini artırmış durumda... Gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanmasını fırsat bilen uyanık esnaf, yeme içme sektöründe yüzde 10 yerine düşük KDV'den işlem yapıyor.

REKABETİ DE BOZUYORLAR

Mükelleflerin aynı mahiyetteki ürün teslimine veya hizmete ilişkin aynı KDV oranını uygulaması gerekiyor. Oran farklılığını istismar eden bazı uyanık esnaflar, hem devlete ödenecek vergiyi kaçırıyor hem de vergisini doğru göstererek ödeyenlerle rekabet eşitliğini bozuyor.

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RESTORAN VE ECZANELER İLK SIRADA

Düşük KDV oranından fiş keserek, devlete vereceği vergiyi eksik ödeyenlerin başında restoranlar, kafeler, eczaneler geliyor. Eczanelerde ilaçlar besin takviyesi gibi gösterilerek yüzde 1'den KDV kesiliyor. Restoran ve kafeler, kahvaltı veya yemek menüsünde, yüzde 10 olan malı, ekmek, et, su, meyve suyu satmış gibi göstererek, perakende fişini yüzde 1'den yazıyor. Oto yıkamacılar dahi araç yıkama hizmetinin KDV'sine yüzde 1 yazarak işi kılıfına uydurmaya başladı. Gece kulüpleri de aynı durumda...

MALİYE NEFES ALDIRMAYACAK

Sabah'ın haberine göre, Maliye Bakanlığı, son dönemde iyice artan KDV istismarının peşine düştü. Düşük KDV oranını istismar eden işletmeler, hem vatandaşın şikâyetlerinden hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlık baskın şeklindeki denetimlerinden tek tek tespit edildi. Önümüzdeki günlerde KDV hilesine başvuran eczaneler ile özel muayenehanelerinde hizmet karşılığı fiş dahi kesmeyen doktorlara daha sıkı denetim başlatılacak. Özellikle doktorlar ve güzellik salonları, yaptıkları hizmet karşılığı fiş ya da fatura kesmeyerek, mal satış fiyatı içinde yer alan KDV'yi devlete ödemediği gibi kendisine de ek gelir sağlıyor. Maliye hazirandan itibaren yeni nesil bir pos makinesi kullanılmasını da planlanıyor. Yapay zeka, su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma Maliye'ye haber verecek.500 TL'LİK FİŞTE 45 LİRA KAYIP

Örneğin, 500 TL'lik bir hesap ödediğiniz kafede önünüze gelen fişte KDV yüzde 1 olarak yazıyorsa, kesilen vergi 5 TL oluyor. Yüzde 10'dan KDV kesilmesi durumunda ödenecek vergi 50 TL'yi buluyor. Bu, düşük KDV ile sadece bir faturada devletin 45 TL'lik vergi kaybına uğraması anlamına geliyor.

KDV ORANLARI NE OLMUŞTU?

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV yüzde 10 ila 20 arasında değişiyor. Hijyen ürünleri, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazlar da KDV yüzde 20. Gıda ürünlerinde ise yüzde 1.

HAPİS CEZASI VAR

KDV istismarı yapan işletmeler tespit edildikten sonra vergi incelemesine sevk ediliyor. Yapılan hile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine göre 'kaçakçılık' suçuna giriyor. Bunu yapanlar, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve sahte belge kullanımından dolayı vergi suçu işlemiş kabul ediliyor. Yasaya göre, defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyip, kullanan hakkında 18 aydan beş yıla kadar hapis cezası var. Vergi uzmanları, vatandaşın alışveriş fişlerine dikkat etmesini, hata gördüklerinde 189 Alo Maliye hattını aramasını ya da vergi daireleri ile defterdarlıklara yazılı başvuru yapmasını öneriyor.

KAFE VE RESTORANLAR MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 5 ilde restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirdi. Bakanlık ekipleri, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Çanakkale'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını inceledi.

SERVİS ÜCRETİ DE MERCEK ALTINDA

İlk aşamada hem sektör temsilcilerini hem de esnafı ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını dile getiren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Peşinden denetimlerimize başladık. Ocaktan bugüne 3 bin 101 civarında işletmemizi denetledik. Buradan kaynaklı yaklaşık 6 bin 700 aykırılık tespit ettik. İdari yaptırımlar uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu. Menteşe, yıl başından bugüne kadar İstanbul'da fiyat etiketi uygulamasındaki eksiklikler dahil olmak üzere karşılaştıkları aykırılıklar dolayısıyla 22-23 milyon lira civarında idari para cezası uygulandığını ifade etti. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ise, ‘servis ücreti’ adı altında ücret alınıp alınmadığını da kontrol ettiklerini bildirdi.

136 DENETİM PERSONELİ DAHA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye genelinde işletmelere yönelik denetimler aralıksız şekilde sürdürülürken, bir yandan da Ticaret Bakanlığı bünyesindeki denetim personeli kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nde 136 denetim personeli daha göreve başladı. Göreve başlayan personellerle İstanbul Sanayi Odası'nın Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada “Piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceksiniz, biz de yanınızda olacağız. Sizlerle kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

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