Malezya ile imzalar atıldı! Başbakan Enver İbrahim'den Erdoğan'a övgü dolu sözler: İnsan hakları sözcüsü ve adil sonuçlar için çabalayan bir lider....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısında konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim sözlerine "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları sözcüsü ve adil sonuçlar için çabalayan bir lider. Kendisi misafirimiz olduğu için şanslıyız"ifadeleriyle başladı.

Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ziyaret vesilesi ile aranızda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın yeni ortaklıklara hizmet etmesini diliyorum. sayın başbakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye Malezya arasındaki bağların 500 yıllık köklü tarihi bulunuyor. Bu sağlam temel üzerinde mükemmel ilişkiler tesis edilmiştir.

ÜLKEMİZ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

İş dünyası bu sağlam ortaklığın lokomotifidir. İktisadi ve ticari ortaklıklara büyük önem veriyoruz. Ülkemiz, savaşlara, asrın felaketine rağmen büyümesini sürdürüyor.

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EKONOMİ PROGRAMININ MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

Yüzde 5 büyümeyi yakalayan az sayıda ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatında aldığımız payı 2'ye katladık. 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.

YENİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

2015 yılında 1,7 milyar lira olan ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkardık. Yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili ilişkilerin bir diğer boyutu da karşılıklı yatırımlardır.



SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİKLERİ

Malezya tarafından ülkemizde çeşitli sektörlerde yatırımlar yapıldı. Büyük atılıma giren yerli ve milli savunma sanayimiz talebi karşılar hale geldi. Malezya özel önem verdiğimiz ülkeler arasındadır. Savunma alanındaki iş birliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da önemli işlere imza atıyor.



TÜRKİYE, MALEZYALI YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ TEŞVİKLER SUNUYOR

İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde doğrudan iletişim ve seyahatlerin önemli olduğuna inanıyorum. 2024'te 62 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşlerimizin ilgisi daha da teşvik edilmelidir. Malezyalı kardeşlerimizin ziyaretinde THY ve Malezya Havayolları'nın katkılarına dikkat çekmek isterim. Türkiye, konumu, ekonomisi, altyapısı ve avantajlı teşvik uygulamaları ile Malezyalı yatırımcılar için önemli teşvikler sunmakta.

YATIRIMCILARA TÜRKİYE ÇAĞRISI

Suriye'de çatışmaların son bulması ile burada da ciddi yatırımların bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek buradaki fırsatları değerlendireceğiz. Ülkemizi üretim merkezi olarak değerlendirmeleri için Türkiye'ye davet ediyorum. girişimciler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacak.

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