CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''
15:50
Avukatı açıkladı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!
15:38
AK Parti 24. yaşına girdi! Erdoğan kuruluş programında konuştu: Yeni üyelerimizi hedef alanlara 'Hadi oradan' diyorum!
15:05
Bakan Memişoğlu'ndan Aile hekimliğine önemli görev: Erken teşhis için çalışıyoruz!
14:50
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!
14:27
Son dakika! Özgür Özel'e soruşturma: Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama!
13:55
Rapçi Ezhel'den Türkiye için skandal sözler: Türklüğümden utanç duyuyorum
13:36
Özgür Özel'in "AK Partiye kuruluş yıldönümü hediyesi" fos çıktı
12:37
Özlem Çerçioğlu CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı: Siyaset yapma imkanım kalmadı!
12:09
Topuklu Efe topuklamamış resmen kovulmuş: O video gündeme bomba gibi düştü!
Dünya
Kurnazlığı bırak YPG! Acil adım atmazlarsa operasyon an meselesi: 14 Ağustos gazete manşetleri
Kurnazlığı bırak YPG! Acil adım atmazlarsa operasyon an meselesi: 14 Ağustos gazete manşetleri
Yayınlanma:
14 Ağustos 2025 09:36
Bugün gazeteler hangi başlığı attı, ön sayfalarına hangi haberleri koydu? İşte 14 Ağustos 2025 gazete manşetleri
