Kulisler bombayı patlattı: İşte, Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi!

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. Özgür Özel liderliğinde temmuz ortasında yeni bir partinin kurulacağı, partinin adının ise "Yeni Parti" olacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan süreçle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Özgür Özel liderliğinde kurulması konuşulan yeni parti için hazırlıkların sürdüğü öne sürüldü.

11 TEMMUZ TARİHİ GÜNDEMDE

Habere göre, Özgür Özel'e yakın kaynaklar, olağanüstü kurultay için tanınan 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, parti tüzüğü gereği kurultay kararının ise en geç 11 Temmuz'da ilan edilmesi gerektiğini belirterek bu tarihe kadar bekleme kararı aldıklarını ifade etti.Öte yandan, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay'ın karar vererek hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklentinin de sürdüğü belirtildi.

SEÇİME GİRME YETKİSİ OLAN PARTİLERLE TEMAS İDDİASI

Haberde, olası bir baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliğine sahip bir partiye geçiş seçeneğinin de değerlendirildiği aktarıldı. Bu kapsamda Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ile CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz'ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi ile temas kurduğu öne sürüldü.

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'YENİ PARTİ' İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Kulislerde, temmuz ayı ortasında kurulabileceği iddia edilen partinin adıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Habere göre, şu aşamada "Yeni Parti" isminin öne çıktığı ifade edildi.

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