  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu: Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu: Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu: Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:

Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu: Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu: Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O SÖZLERİ

Göktaş'ın, kutsal kitapları kıyaslayarak vahiy süreciyle, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullandı.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda giderek büyüyen bu tepkilerin ardından adli makamlar gecikmeden harekete geçti. Dini değerleri alenen aşağıladığı iddia edilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler gündem olmuştu: Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

AB'den Türkiye'ye övgü: Çok güçlü bir savunma sanayisi var, NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip"AB'den Türkiye'ye övgü: Çok güçlü bir savunma sanayisi var, NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip"

Ankara'da güvenlik had safhada! NATO Zirvesi öncesi: Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi!Ankara'da güvenlik had safhada! NATO Zirvesi öncesi: Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi!

Araç Alacaksınız Fakat Sıfır mı, İkinci El mi?Araç Alacaksınız Fakat Sıfır mı, İkinci El mi?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kulisler bombayı patlattı: İşte, Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi!
Kulisler bombayı patlattı: İşte, Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi!
AB'den Türkiye'ye övgü: Çok güçlü bir savunma sanayisi var, NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip"
AB'den Türkiye'ye övgü: Çok güçlü bir savunma sanayisi var, NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip"
Ankara'da güvenlik had safhada! NATO Zirvesi öncesi: Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi!
Ankara'da güvenlik had safhada! NATO Zirvesi öncesi: Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi!
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Meyhanelerin arasında Atatürk büstü: Müjdat Gezen, 120 milyonu görünce Atatürk'ü bırakıp gitti
Meyhanelerin arasında Atatürk büstü: Müjdat Gezen, 120 milyonu görünce Atatürk'ü bırakıp gitti
Tünelde ayı paniği: Otomobilin çarptığı yaralı ayı ortalığı birbirine kattı!
Tünelde ayı paniği: Otomobilin çarptığı yaralı ayı ortalığı birbirine kattı!
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "NATO Parlamenter Zirvesi"nde önemli açıklamalar...
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "NATO Parlamenter Zirvesi"nde önemli açıklamalar...