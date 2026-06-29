Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık