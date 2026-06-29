Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.