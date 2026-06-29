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Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

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Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin genelinde sıcaklıkların artacağı beklenirken bazı bölgelerde parçalı bulutlar hakim olacak... Peki bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdun bölgelerinde ve illerindeki güncel hava durumu...
Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 1 16

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 2 26
Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 3 36
Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 4 46
Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 5 56

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Türkiye kavrulacak: Sıcak hava dalgası İstanbul'dan giriş yaptı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 6 66

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

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