Kredi kartı kullananlar kötü haber! Gerçeğe uygun olmayan kart limitlerine yeniden düzenleme

‘GELİRE GÖRE LİMİT HESABI OLACAK’

Yeni dönemde kişinin elde ettiği gelir üzerinden bir limit hesaplaması yapılacak. Maalesef kişilerin kayıt dışı gelirleri olabiliyor. Bu da kişilerin banka hesaplarına giren ve çıkan para üzerinden bankaların tespitinde. Aslında bunlar kayıt altına alınır ve kişilerin gerçek geliri tespit edilirse bunun üzerinden bir kredi kartı limiti tahsisi olabilir.

SGK üzerinden gelir tespit edilmesi durumu da gerçeği yansıtmayabilir. SGK’da emeklilik primlerinin daha düşük yatırılması, sigorta primlerinin daha düşük yatırılması için maaşlar çok daha düşük gösterilebiliyor. Kredi kartı limitlerine ilişkin SGK üzerinden bir çalışma doğruyu vermez. Ancak kişilerin kayıt dışı altındaki gelirleri kayıt içine alınırsa bu yapılabilir.