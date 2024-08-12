Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini açıkladı.

e - DEVLET ÜZERİNDEN ÖDENEBİLECEK

TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını hatırlatan Uraloğlu, Şunları kaydetti;

Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek

"Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni görevden alma ve atamalar resmi gazetede yayımlandı
Başkan Erdoğan imzaladı! Yeni görevden alma ve atamalar resmi gazetede yayımlandı
Türkiye'de ne kadar Suriyeli yaşıyor? Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de yaşayan güncel Suriyeli sayısını açıkladı!
Türkiye'de ne kadar Suriyeli yaşıyor? Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye'de yaşayan güncel Suriyeli sayısını açıkladı!
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
Son Haberler
Cüzdanınızı rahatlatacak fiyatlar! BİM, 13 Ağustos 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Cüzdanınızı rahatlatacak fiyatlar! BİM, 13 Ağustos 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi sisteminde bir çok yenilikler geliyor! Gider pusulası, e- Devlet, elektronik tebligat...
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi sisteminde bir çok yenilikler geliyor! Gider pusulası, e- Devlet, elektronik tebligat...
Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek
Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek
Cevdet yılmaz açıkladı! kiracılar dikkat! kira kontratları e- Devlet üzerinden yapılabilecek
Cevdet yılmaz açıkladı! kiracılar dikkat! kira kontratları e- Devlet üzerinden yapılabilecek
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu: Yahya Sinvar kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaç yaşındadır
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu: Yahya Sinvar kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaç yaşındadır
Çok Okunanlar
Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunları sona erdi! Türkiye olimpiyatlarda hangi branşta kaç madalya kazandı?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunları sona erdi! Türkiye olimpiyatlarda hangi branşta kaç madalya kazandı?
Hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 12 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 12 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
'Para balyaları için hesap zamanı'! Bugün gazete manşetleri neler? 12 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
'Para balyaları için hesap zamanı'! Bugün gazete manşetleri neler? 12 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Altın fiyatları ne kadar? Gram, Çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 12 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, Çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 12 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
A4 Fotokopi Kağıdı ve Spiralli Defterlerin Etkili Kullanımı
A4 Fotokopi Kağıdı ve Spiralli Defterlerin Etkili Kullanımı
Bakan Uraloğlu duyurdu! İnstagram hesabı kapatılmasında yeni gelişme: Bakanlık ve İntsagram yetkilileri bir araya geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! İnstagram hesabı kapatılmasında yeni gelişme: Bakanlık ve İntsagram yetkilileri bir araya geliyor
Yorumlananlar
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!