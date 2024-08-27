Komutanlar Malazgirt'te sahneye çıkmadı iddialarına DMM'den açıklama geldi: 'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümün etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye kuvvet komutanlarının davet edilmesine rağmen sahneye çıkmadığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'den açıklama geldi

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Komutanlar Malazgirt'te sahneye çıkmadı iddialarına DMM'den açıklama geldi: 'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAER ETMEYİNİZ"

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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