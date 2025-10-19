KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaç yaşında, Kıbrıs politikası nedir?

KKTC yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, nereli? soruları Kıbrıs seçimleriyle beraber günün öne çıkan konularından oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın rakibi olan Tufan Erhürman, seçime CTP Genel Başkanı olarak girdi. Akademisyen ve hukukçu kimliği ile dikkat çeken Tufan Erhürman, daha önce 2 Şubat 2018 tarihinde KKTC Başbakanı oldu. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak katıldı. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Tufan Erhürman, 2001'de "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İşte, KKTC (Kıbrıs) Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ın biyografisi ve hayatı hakkında detaylar.