KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaç yaşında, Kıbrıs politikası nedir?
19 Ekim 2025 21:34
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan seçimleri Türkiye'nin desteklediği iki devletli çözümü savunan Ersin Tatar'a karşı muhalefetin adayı olan ve adada federasyonu savunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı olarak kazanması sonrası insanlar Tufan Erhürman kimdir, nerelidir, nerde doğdu, kaçyaşında, Kıbrıs politikası nedir? diye araştırmaya başladı. İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın biyografisi.
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, nereli? soruları Kıbrıs seçimleriyle beraber günün öne çıkan konularından oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın rakibi olan Tufan Erhürman, seçime CTP Genel Başkanı olarak girdi. Akademisyen ve hukukçu kimliği ile dikkat çeken Tufan Erhürman, daha önce 2 Şubat 2018 tarihinde KKTC Başbakanı oldu. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak katıldı. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Tufan Erhürman, 2001'de "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İşte, KKTC (Kıbrıs) Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman'ın biyografisi ve hayatı hakkında detaylar.
KKTC CUMHURBAŞKANI ADAYI TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?
11 Eylül 1970'de doğan Tufan Erhürman, Orta ve lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde tamamladı. 1988'de hukuk okumak üzere Ankara Üniversitesine girdi. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. 2001'de "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde kamu hukuku alanında ders verdi. 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinin akademik kadrosunda bulundu.
Kamu hukuku alanında akademisyenlik yaptı. 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs Sorunu müzakerelerinde yer aldı. 1999-2004 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında görev alıp Türkiye'de ombudsman makamının tesis edilmesinde rol oynadı. 2013 yılından beri milletvekili, 13 Kasım 2016 tarihinden beri Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanıdır. 2 Şubat 2018 tarihinde KKTC Başbakanı oldu. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak katılmıştır.
2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde görev yaptı.
2013 genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili seçildi.Meclisteki dört partinin anayasaya yapılacak 23 değişiklik üzerine uzlaştığı çalışmalara öncü oldu;[4] ancak değişiklik önerisi 2014'teki referandumda %62,3'lük oyla reddedildi. 2015'te partisinin genel sekreterliğine getirildi.
13 Kasım 2016'da Mehmet Ali Talat'ın yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ana muhalefet liderliğine seçildi.
