KKTC'den skandal haber! Yenidoğan bebeklerinin mamalarına saf alkol koydular!

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen "Yenidoğan çetesi"nin sorumsuzca işlediği suça yenisi eklendi. Yenidoğan bebeklerinin mamalarına saf alkol koydular: Rahatsızlanan bebeklerin 1 hayatını kaybederken 6 bebek entübe edildi...

Türkiye'nin gündemine oturan "Yenidoğan çetesi"nin skandallarında soruşturma devam ederken bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybederken 6 bebek ise tedavi altına alındı. Skandal olaya ilişkin 4 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulması sonucu 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti, 6 bebek tedavi altına alındı.

1 BEBEK ÖLDÜ 6'SI ENTÜBE EDİLDİ

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu. KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINDA!

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 sağlık çalışanı "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

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SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA!

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Ailelere olayla ilgili neden geç haber verildiğine değinen Dinçyürek, "Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Dinçyürek, "Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yeni doğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık" dedi.

"POLİS TARAFINDAN UYARILDIK"

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Aileler, Bakan Dinçyürek'e, "Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.

Kaynak: a haber

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