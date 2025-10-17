Kızı babasının mirasıyla ilgili ilk kez konuştu: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

"İNANMAYAN OLURSA BELGELERİM"

Kandemir, T24'te yayımladığı yazısında "Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yaptı, sayısız senaryo yazdı, filmler çekti. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı, ne bir mülkü, ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım" ifadelerine yer verdi.