Meteoroloji kar tahminini açıkladı! O tarihte kar topu oynamaya hazır olun
Meteoroloji kar tahminini açıkladı! O tarihte kar topu oynamaya hazır olun
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Kasım ayına az bir zaman kala, çok sayıda insan kar yağışını bekliyor. Meteoroloji, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye üzerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Ülke genelinde Perşembe gününden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece düşecek. Kar yağışı ne zaman başlayacak?