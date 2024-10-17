Meteoroloji kar tahminini açıkladı! O tarihte kar topu oynamaya hazır olun

Kasım ayına az bir zaman kala, çok sayıda insan kar yağışını bekliyor. Meteoroloji, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye üzerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Ülke genelinde Perşembe gününden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece düşecek. Kar yağışı ne zaman başlayacak?

1 3 Rusya'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası, Türkiye'nin tamamına etki yapacak. Salı günü sıcaklıklar biraz daha yükselecek, ancak perşembe günü Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek. 2 3 BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK? Salı günü İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 22 derece. Çarşamba günü rüzgar soğuk olacak ve yağmur yağacak. Hafta ortasında Ankara da önemli ölçüde soğuyacaktır. Ankara 22 derece, İzmir 29 derece, Bursa 24 derece, Antalya 27 derece. 3 3 KAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini ve Anadolu bölgesine kar düşeceğini tahmin ediyor. Perşembe gününden sonra yüksek rakımlı dağlara kar yağışı bekleniyor



