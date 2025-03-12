Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu

“O sadece bir yazar değil, Cumhuriyetimizin aydınlık yüzüdür”

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, törende yaptığı konuşmada, Vedat Günyol’un güçlü kalemiyle Türk edebiyatında silinmez bir iz bıraktığına ifade ederek, şunları söyledi: “Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz bu anlamlı ödül törenini, değerli paydaşlarımız ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleştirmekten büyük onur duyuyoruz. Vedat Günyol, sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin aydınlık yüzü ve yol göstericisidir. Onun kalemi bize bugün de yol göstermeye devam ediyor.”