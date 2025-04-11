Kamuoyunun merak ettiği o dava başladı: İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte çok önemli detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün Silivri'de hakim karşısına çıkıyor. İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği ve kamu görevlisine tehditte bulunduğu iddiaları yer alıyor. Davanın görüleceği Silivri'deki duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, siyasi çevreler ve kamuoyu davayı yakından takip ediyor.

Soruşturmanın fitilini, Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ocak'ta düzenlenen "Yargının Siyasallaşması" panelinde sarf ettiği sözler ateşledi. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirerek, hakkında yürütülen soruşturmaların siyasi saiklerle açıldığını ileri sürdü. İmamoğlu'nun, "Seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız" ifadeleriyle yaptığı konuşma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tehdit ve Hedef Göstermeyle Suçlanıyor

Paneldeki konuşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddianamede, İmamoğlu'nun sözlerinin hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek suçlarını oluşturduğu öne sürüldü. Savcılık, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

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Duruşma Silivri'de Yapılıyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde bulunan duruşma salonunda görülmesine karar verdi. Bugün saat 10.00'da başlayan duruşma, İmamoğlu'nun siyasi kariyeri açısından da kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Yer seçimi ve güvenlik önlemleri, davanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İmamoğlu'ndan Siyasi Mesajlar

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken unsurlardan biri, eleştirilerini sadece şahıslara değil, yargıdaki siyasileşme iddialarına yöneltmesiydi. "Biz, senin çocuklarının da geleceği için mücadele ediyoruz" sözleri, siyasi mesajlar barındıran bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Bu sözlerin tehdit olup olmadığı ise mahkemenin takdirinde olacak.

Kamuoyunun ve Siyasetin Gözleri Bu Davada

İmamoğlu'nun yargılanması, sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir olay olarak da görülüyor. Birçok muhalefet partisi temsilcisi davayı izlemek üzere Silivri'ye geldi. İmamoğlu'nun savunmasında hukuki gerekçelerin yanı sıra siyasi vurgular yapması bekleniyor. Kararın İBB Başkanı'nın siyasi geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Ekrem İmamoğlu'nun bugün başlayan davası, yalnızca bir yargı süreci değil, aynı zamanda Türkiye'de yargı ve siyasetin kesiştiği noktaları gözler önüne seren bir gelişme olarak öne çıkıyor. Davanın sonucu, hem İmamoğlu'nun konumunu hem de siyasi atmosferi derinden etkileyebilir. Kamuoyu ve hukuk çevreleri, bu kritik davayı büyük bir dikkatle izlemeyi sürdürüyor.

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