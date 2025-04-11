Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda çok önemli açıklama: İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz! İşte detaylar...

İsrail'e ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze konulu toplantının ardından konuştu. Fidan, İsrail'e ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze konulu toplantının ardından konuştu:

"Gazze'de kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişi bir an önce sağlanmalıdır.

Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz.

Filistin'de yaşanan zulüm, uluslararası hukuka zarar vermektedir. Filistinliler yurtlarından gitmediler, davalarından vazgeçmediler.

Buradan İsrail'e ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunuyoruz. Ateşkes, sizin güvenliğiniz için de gerekli."

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