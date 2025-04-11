Hatay'da akıl almaz vahşet: Annesini boğarak öldüren caninin ifadesi şok etti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 53 yaşındaki annesini boğarak öldüren 20 yaşındaki Suriyeli H.H. ifadesinde annesinin içindeki şeytanı çıkarmak için öldürdüğünü söyledi.

Olay, 8 Nisan'da, Denizciler Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin evinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.H., tartıştığı annesini boğarak öldürdü. H.H. daha sonra ağabeyini arayarak, "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi.

Ağabeyinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. H.H.'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen H.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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