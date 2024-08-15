Kaçak sünnet ile alakalı flaş gelişme! beklenen oldu, 2 kişi tutuklandı

7 yaşındaki çocuk, 18 Temmuz'da Kayseri'nin Develi ilçesinde özel bir sağlık kabininde sünnet edildi.

Çocuğun sünnetten bir süre sonra cinsel organları kangren oldu. Çocuğun cinsel organı üç kez kesildi.

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Soruşturmada sağlık kabini sorumlusu Safiye Doğan ve sağlıkçı Hüdai Çeliker gözaltına alındı.

Ayrıca gözaltına alınan bir sağlık kabini çalışanı serbest bırakıldı. Çocuğun ise tedavisi devam ediyor.