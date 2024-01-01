Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Japonya'dan sonra bir depremde Türkiye Tunceli'de! AFAD deprem büyüklüğünü açıkladı!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
2024 yılının ilk zam haberi köprü ve otoyollardan geldi! 2024 köprü ve otoyol güncel fiyat listesi...
Bakan Bayraktar 2024 yılını ilk müjdesini verdi: ''Cumhuriyet tarihinin karada en büyük petrol keşfini yaptık''
Türkiye ayakta! Şehitlere rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet için binlerce kişi Galata köprüsünde yürüyüş gerçekleştirdi
Yorumlananlar