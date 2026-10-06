İzmir’i sallayacak bomba kulis haberi: Cemil Tugay ile 6 belediye daha AK Parti safına geçiyor!

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi beklenirken İzmir için dikkat çeken bir kulis gündeme geldi. İddiaya göre CHP ve Yeni Parti’deki 6 belediye başkanı da AK Parti’ye geçebilir.

CHP’den istifa ettikten sonra bağımsız olarak yoluna devam eden Cemil Tugay’ın AK Parti Genel Merkez’inde yarın (7 Ekim) düzenlenecek törenle AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. Tugay, siyaset gündemini meşgul ederken İzmir’de bazı ilçe belediyelerinden de AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyor.

6 BELEDİYE DAHA AK PARTİ YOLUNDA

Gazeteci Aytunç Erkin TV100 ekranlarında, İzmir’de CHP’li ve Yeni Partili 6 belediye başkanının Cemil Tugay'ın ardından AK Parti'ye katılabileceğine dair çarpıcı bir kulis bilgisi aktardı.

İZMİR SİYASETİ SALLANACAK

Gazeteci Aytunç Erkin, 6 belediye ile ilgili iddiaları şöyle aktardı:

Yayına gelmeden önce İzmir siyasetini bilenlerle konuştuğumda şöyle bir bilgi verdiler:

Tire Belediyesi Cemil Tugay'ı bekliyor.

Bağımsız olan Kiraz Belediyesi ve Yeni Parti'deki Bayındır Belediyesi de Cemil Tugay'ı bekliyor.

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Bergama Yeni Parti’ye katıldı. Fakat bir iddia, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılabilir.

Beydağı Yeni Parti’de ama Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılabilir.

Ödemiş de yine AK Parti’ye katılabilir.

Tire, Kiraz ve Bayındır Cemil Tugay ile hareket eden isimler olarak değerlendiriliyor İzmir siyasetini bilenler tarafından.

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