Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı hakkında mahkemeden karar çıktı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hakkında tutuklama kararı...

MersinBüyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.

7 şüpheliye ev hapsi verilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAHAP SEÇER DE TUTUKLANDI

‘Yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklandı.

Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sabah adliyeye sevk edildi. Bu sırada soruşturma kapsamında bir ek gözaltı daha yapıldı. Bu şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle sayı 60’a yükseldi.

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YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 6, MEZİTLİ BELEDİYESİ’NDE 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Seçer, Özyiğit ve Tuncer’in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi. Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve aynı belediyeden 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ve aynı belediyeden 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi verildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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