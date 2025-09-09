İzmir'deki karakol saldırısına dair yeni gelişme: Gözaltı sayısı artıyor!

YANLIZ KURT EYLEMİ Mİ?

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin DEAŞ mensubu olduğu ve örgütün bu tür eylemlere "yalnız kurt" adını verdiği ortaya çıktı. E.B.'nin, örgütün ideolojisi doğrultusunda kendi kararını alarak saldırı planladığı ve uyguladığı belirlendi.Zanlıya ait olduğu değerlendirilen "1Muvahhid99" adlı sosyal medya hesabından saldırı öncesinde, "Birazdan istişhad yapacağım ve şehit olacağım inşallah" paylaşımı yaptığı tespit edildi.E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ise İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.Saldırıya tanık olan bir mahalle sakini ise, "Saldırgan maskesini çıkardığında suratı bembeyazdı. Madde almış olabilir çünkü normal bir şey değildi" ifadelerini kullandı.